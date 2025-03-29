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12:10, 29 марта 2025Мир

Замминистра обороны России обсудил сотрудничество с премьером Мьянмы

Минобороны: замглавы МО Фомин и премьер Мьянмы провели переговоры в Нейпьидо
Вячеслав Агапов
СюжетЗемлетрясение в Мьянме
Александр Фомин (слева) с Мин Аунг Хлайном

Александр Фомин (слева) с Мин Аунг Хлайном. Фото: Минобороны России

Замминистра обороны России Александр Фомин посетил Нейпьидо, где провел переговоры с премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном. Об этом со ссылкой на Минобороны (МО) РФ сообщает ТАСС

Стороны обсудили военное и военно-техническое сотрудничество двух стран, заявили в МО РФ.

«Делегация Министерства обороны Российской Федерации во главе с заместителем министра обороны генерал-полковником Александром Фоминым завершила рабочий визит в Республику Союз Мьянма», — отмечает пресс-служба.

Фомин поздравил Мин Аун Хлайна с 80-летием со дня создания Вооруженных сил Мьянмы и передал ему поздравительное письмо от главы ведомства Андрея Белоусова.

Ранее Россия направила в Мьянму два самолета со спасателями для ликвидации последствий землетрясения.

В сводный отряд вошли 120 спасателей из аэромобильного отряда МЧС России «Центроспас» и Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер». В составе группировки также кинологические расчеты, врачи-анестезиологи и психологи.

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