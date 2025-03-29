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13:34, 29 марта 2025Мир

Зеленского предупредили о серьезных последствиях отказа от сделки с США

Профессор Дизен предупредил о реакции Трампа на отказ Зеленского от сделки с США
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Stephanie Lecocq - WPA Pool / Getty Images

Реакция американского лидера Дональда Трампа на отказ президента Украины Владимира Зеленского подписать новый проект соглашения по полезным ископаемым остается под вопросом. О последствиях решения Киева высказался профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в своем аккаунте в социальной сети Х.

«Зеленский отверг предложение Трампа. Он не соглашается на сделку по редкоземельным металлам и не собирается признавать военную помощь США долгом, а также хочет идти на прямые переговоры с [президентом России Владимиром] Путиным. Какова будет реакция Вашингтона на это?» — задался вопросом эксперт.

Ранее издание «Европейская правда» сообщило, что Украина получила от США проект нового соглашения по полезным ископаемым, который «нарушает все красные линии Киева». Документ представляет собой 58 страниц текста «мелким шрифтом», в котором охватываются все возможные аспекты, в том числе пункт о компенсации Украиной американской помощи.

Тем временем Зеленский раскритиковал предложение Вашингтона, заявив, что Украина не признает долги за военную помощь, полученную ранее от США.

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