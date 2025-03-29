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04:07, 29 марта 2025Россия

Землетрясение произошло в российском городе

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Пятигорске
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетЗемлетрясение в Таиланде

Фото: INQUAM PHOTOS/ Reuters

В городе Пятигорск Ставропольского края произошло землетрясение магнитудой 4,1. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

«Эпицентр землетрясения находился на территории Предгорного округа в селе Юца на глубине 17 км. Магнитуда 4,1 с ощущаемостью на поверхности ориентировочно 2,0 балла», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в результате произошедшего жертв и разрушений нет. Системы ТЭК и ЖКХ работают в штатном режиме.

В пятницу, 28 марта, на Мьянму обрушились два мощных землетрясения. По данным специалистов, магнитуда подземных толчков достигала 7,7 и 6,4. Сильные афтершоки ощутили в Таиланде. В обеих странах оказались разрушены дома, дороги и другие инфраструктурные объекты.

Позднее сообщалось, что власти Таиланда признали мощное землетрясение, которое разрушило здания и дороги в королевстве, крупномасштабным бедствием.

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