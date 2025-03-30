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13:00, 30 марта 2025Забота о себеЭксклюзив

Россиян предупредили о серьезной опасности популярного напитка

Эксперт Суляева: Кофе увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний
Алена Шевченко
Алена Шевченко (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Ivan Kurmyshov / Shutterstock / Fotodom  

Злоупотребление кофе увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и формирования бляшек в сосудах, сообщила преподаватель СПО, эксперт в области технологии субтропических и пищевкусовых продуктов Университета Росбиотех Ирина Суляева. Об опасности любимого у россиян напитка специалист предупредила в разговоре с «Лентой.ру».

«В кофейных зернах содержатся органические соединения — дитерпены, которые могут провоцировать повышение уровня холестерина в крови, особенно липопротеинов низкой плотности (ЛПНП)», — рассказала Суляева.

Злоупотребление кофе, в особенности робустой, увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, а также атеросклероза — формирования бляшек в сосудах

Ирина Суляеваэксперт в области технологии субтропических и пищевкусовых продуктов Университета РОСБИОТЕХ

По словам специалиста, количество дитерпенов в напитке зависит от ряда факторов, в том числе и от способа приготовления.

«Арабика содержит меньшее количество этих соединений, в отличие от робусты, что может быть полезно для тех, кто хочет избежать опасных последствий для здоровья. На количество дитерпенов в кофе влияют вид напитка и технологические параметры, такие как обжарка и заваривание. Кроме того, степень воздействия на организм зависит и от генетики конкретного человека, влияющей на восприятие тех или иных продуктов», — добавила она.

Эффективнее всего дитерпены устраняются, по словам Суляевой, бумажными фильтрами. Она объяснила, что бумага задерживает до 95 процентов этих веществ. В кружке фильтрованного кофе содержится в 30 раз меньше дитерпенов, чем в кружке нефильтрованного, отметила специалист.

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При этом эксперт сообщила, что у этих соединений есть не только вредные свойства, но и полезные.

Среди них противовоспалительное действие, снижение выделения желчных кислот, что минимизирует риск рака прямой кишки, увеличение выработки инсулина, улучшение «захвата» глюкозы клетками, снижение риска сахарного диабета и других заболеваний, связанных с нарушением обмена веществ, стимулирование работы печени и очищение организма от токсичных веществ

Ирина Суляеваэксперт в области технологии субтропических и пищевкусовых продуктов Университета РОСБИОТЕХ

Ранее врач Елена Попова предупредила, что переизбыток соли в организме может спровоцировать развитие серьезных заболеваний и даже привести к размягчению костей и зубов. Кроме того, из-за него могут развиться болезни почек, печени, сердца и сосудов.

Вот это да!
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