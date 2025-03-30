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12:44, 30 марта 2025Мир

Посол Эквадора рассказал о выращивании особых цветов для России

Посол Хуан Ольгин Флорес: Эквадор выращивает для российского рынка особые цветы
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Fernando Vergara / AP

Российский рынок имеет очень важное значение для экспорта цветов из Эквадора, где специально для него выращивают особые цветы. Об этом рассказал эквадорский посол в Москве Хуан Фернандо Ольгин Флорес, сообщает в воскресенье, 20 марта, РИА Новости.

«Есть даже цветы особого размера и качества, которые выращиваются специально для российского рынка», — сказал собеседник агентства.

Вместе с тем он добавил, что в ходе праздников на 14 февраля и 8 марта Россия «потребляет все цветы, которые есть».

Ранее сообщалось, что на Эквадор приходится 95 процентов объема поставок в Россию бананов. Как рассказал председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев, это связано с тем, что сорт Cavendish, производимый в латиноамериканской республике, отличается не только высоким качеством, но также долгим сроком хранения и хорошей устойчивостью к длительной транспортировке.

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