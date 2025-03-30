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00:40, 30 марта 2025Мир

Американский миллиардер предрек Зеленскому судьбу избалованного голливудского актера

Миллиардер Сакс: Зеленского ждет судьба избалованного голливудского актера
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ludovic Marin / Reuters

Американский инвестор Дэвид Сакс, которого президент США Дональд Трамп назначил ответственным за политику в сфере искусственного интеллекта и криптовалют, предрек украинскому лидеру Владимиру Зеленскому судьбу избалованного голливудского актера. Об этом он написал в социальной сети X.

По его словам, такие артисты исчезают, когда никто больше не хочет иметь с ними дело. В Голливуде это называется Life's Too Short List («Список тех, чья жизнь слишком коротка» — примечание «Ленты.ру»), указал миллиардер.

«Актер приобретает репутацию настолько сложного, настолько требовательного, настолько избалованного и темпераментного человека, что никто не хочет иметь с ним дело», — подчеркнул Сакс.

Ранее инвестор заявил, что правда об украинском конфликте наконец-то раскрывается, он никому не был нужен.

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