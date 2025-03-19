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17:56, 19 марта 2025Мир

В США заявили о раскрытии правды об украинском конфликте

Миллиардер Сакс: Правда об украинском конфликте наконец-то раскрывается
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Chris Kleponis / Globallookpress.com

Статья профессора Техасского университета Алана Купермана в газете The Hill указывает на то, что правда об украинском конфликте наконец-то раскрывается. Об этом заявил близкий к президенту США Дональду Трампу миллиардер Дэвид Сакс, курирующий в его администрации вопросы с криптовалютами, в своем аккаунте в социальной сети X.

«Правда о войне на Украине наконец-то раскрывается. Автор объясняет, почему Трамп прав в отношении Украины; война была совершенно не нужна», — отметил Сакс.

По словам миллиардера, президент Украины Владимир Зеленский и бывший американский лидер Джо Байден «сыграли значительную роль в провоцировании и эскалации» украинского конфликта. Он добавил, что западные СМИ постоянно распространяли ложную информацию по этой теме.

В статье для The Hill Куперман заявил о правоте высказываний Трампа по конфликту на Украине, отметив, что его развязала администрация Байдена.

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