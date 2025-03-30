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21:04, 30 марта 2025Мир

В Конгрессе США раскрыли отношение граждан к помощи Украине

Конгрессвумен Грин: Американцы не хотят финансировать украинский конфликт
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Жители США выступают против финансирования конфликта на Украине. Об этом сообщила член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин в социальной сети X.

Она назвала фальшивыми опросы, согласно которым американцы поддерживают выделение средств Киеву. «Американцы задолжали 36 триллионов долларов и хотят, чтобы их с трудом заработанные налоговые доллары были использованы для решения проблем США», — указала Грин.

Ранее конгрессвумен предложила отправить проукраинских активистов на фронт, чтобы доказать поддержку Киева. По ее словам, на передовой вооруженного конфликта они не словами, а своими деньгами и жизнями смогут доказать приверженность идеям Украины.

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