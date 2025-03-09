В Конгрессе США предложили отправить проукраинских активистов на фронт

Конгрессвумен Грин: Донимавших Вэнса сторонников Украины надо отправить на фронт

Проукраинским активистам, донимавшим вице-президента США Джея Ди Вэнса во время прогулки с трехлетней дочерью, надо отправиться на фронт, чтобы доказать поддержку Киева, предложила член палаты представителей от Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин. Такое мнение она высказала в своем аккаунте в социальной сети Х.

Конгрессвумен считает, что на передовой вооруженного конфликта сторонники Украины не словами, а своими деньгами и жизнями смогут доказать приверженность идеям Киева.

Ранее сообщалось, что проукраинские манифестанты преследовали вице-президента США Джей Ди Вэнса, когда он был на прогулке со своей трехлетней дочерью. Политик сообщил, что активисты выкрикивали лозунг «Слава Украине». Вэнс добавил, что протестующие напугали его дочь.

Накануне, 8 марта, в Киеве у посольства США прошла акция протеста «Америка, проснись!». Несколько десятков протестантов принесли плакаты, карикатурно изображающие [президента США] Дональда Трампа, а также его сторонницу, конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.