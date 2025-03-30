Ульянов: Британия хочет любой ценой склонить Украину к продолжению конфликта

Великобритания любой ценой хочет добиться того, чтобы Украина продолжила вооруженный конфликт. На это в Telegram-канале указал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Премьер-министр Великобритании [Кир Стармер] сообщил, что министр обороны его страны 11 апреля будет председательствовать на встрече Контактной группы, перед которой стоит задача привлечь больше военной помощи, дабы "удержать Украину в бою"», — написал дипломат.

Он напомнил, что аналогичные стремления были в 2022 году у бывшего британского премьера Бориса Джонсона, когда он запретил Киеву подписывать соглашение о мире с Москвой. Ульянов отметил, что «хорошо известно», к какому результату это в итоге привело.

«Но спустя три года цели Лондона ничуть не изменились — любой ценой "удержать Украину в бою"», — резюмировал чиновник.

Ранее сообщалось, что британские военные назвали планы Стармера по отправке на Украину миротворцев так называемой «коалиции желающих» политическим театром.