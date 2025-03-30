Капитан батискафа «Синдбад», затонувшего в Египте 27 марта, заявил, что до конца оставался на борту и покинул его последним.
Я был последним, кто покинул батискаф, когда он затонул. К тому моменту видимость внутри него уже была нулевой
Как заявил адвокат капитана Хоссам Салем, его подзащитный несколько раз просил увеличить численность экипажа, а также обращался к руководству с просьбой провести техосмотр батискафа. Ни одна из его просьб не была удовлетворена, уточняет портал.
Батискаф «Синдбад», на борту которого находились 45 туристов, а также члены экипажа, затонул в Египте в четверг, 27 марта. Большинство людей спаслись, их госпитализировали, однако шести пассажирам, в том числе двоим детям, выжить не удалось.
Предварительной версией катастрофы называют человеческий фактор. Предполагается, что один из пилотов подводного аппарата не справился с управлением, что привело к столкновению с рифом. В результате произошла разгерметизация, и субмарина перевернулась.
Начался процесс репатриации тел россиян
В Египте начался процесс репатриации тел россиян, ставших жертвами крушения батискафа. Об этом сообщило Генконсульство РФ.
В российском диппредставительстве уточнили, что данный процесс займет определенное время в соответствии с процедурами. Отмечается, что расходы несут страховые компании.
Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян заявил, что властям Египта предстоит разобраться в причинах крушения батискафа с российскими туристами в Хургаде. По его словам, в распоряжении организации нет достоверной информации, касающейся приобретения туристами этой экскурсии.
Двое пострадавших россиян остаются в больницах
Двое россиян, пострадавшие при крушении батискафа, остаются в больницах, отметили в Генконсульстве РФ 29 марта.
По состоянию на сегодняшнее утро в больницах остаются два человека, один из них — взрослый
Отмечается, что остальные пострадавшие уже покинули медицинские учреждения.
В затонувшем батискафе находились члены многодетной семьи Гордеевых из Выборга. Об этом сообщила администрация Выборгского района Ленинградской области. Уточняется, что среди жертв трагедии были мать и двое ее детей. Отец и один из сыновей были госпитализированы.
Sindbad Submarines выразила соболезнования семьям
Компания Sindbad Submarines, которой принадлежал батискаф, выразила соболезнования семьям жертв и пострадавших российских туристов.
При проведении расследования инцидента мы будем придерживаться принципов прозрачности и выступим с заявлением о ходе следственных мероприятий, как только у нас появится подтвержденная информация
Там добавили, что батискафы для подводных экскурсий соответствуют стандартам Американского бюро судоходства, и пообещали выяснить причины и обстоятельства трагедии.