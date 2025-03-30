«Видимость внутри уже была нулевой». Капитан затонувшего в Египте батискафа раскрыл подробности происшествия

Капитан затонувшего в Египте батискафа заявил, что покинул судно последним

Капитан батискафа «Синдбад», затонувшего в Египте 27 марта, заявил, что до конца оставался на борту и покинул его последним.

Я был последним, кто покинул батискаф, когда он затонул. К тому моменту видимость внутри него уже была нулевой Капитан батискафа «Синдбад»

Как заявил адвокат капитана Хоссам Салем, его подзащитный несколько раз просил увеличить численность экипажа, а также обращался к руководству с просьбой провести техосмотр батискафа. Ни одна из его просьб не была удовлетворена, уточняет портал.

Батискаф «Синдбад», на борту которого находились 45 туристов, а также члены экипажа, затонул в Египте в четверг, 27 марта. Большинство людей спаслись, их госпитализировали, однако шести пассажирам, в том числе двоим детям, выжить не удалось.

Предварительной версией катастрофы называют человеческий фактор. Предполагается, что один из пилотов подводного аппарата не справился с управлением, что привело к столкновению с рифом. В результате произошла разгерметизация, и субмарина перевернулась.

Начался процесс репатриации тел россиян

В Египте начался процесс репатриации тел россиян, ставших жертвами крушения батискафа. Об этом сообщило Генконсульство РФ.

В российском диппредставительстве уточнили, что данный процесс займет определенное время в соответствии с процедурами. Отмечается, что расходы несут страховые компании.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян заявил, что властям Египта предстоит разобраться в причинах крушения батискафа с российскими туристами в Хургаде. По его словам, в распоряжении организации нет достоверной информации, касающейся приобретения туристами этой экскурсии.

Двое пострадавших россиян остаются в больницах

Двое россиян, пострадавшие при крушении батискафа, остаются в больницах, отметили в Генконсульстве РФ 29 марта.

По состоянию на сегодняшнее утро в больницах остаются два человека, один из них — взрослый Генконсульство России

Отмечается, что остальные пострадавшие уже покинули медицинские учреждения.

В затонувшем батискафе находились члены многодетной семьи Гордеевых из Выборга. Об этом сообщила администрация Выборгского района Ленинградской области. Уточняется, что среди жертв трагедии были мать и двое ее детей. Отец и один из сыновей были госпитализированы.

Sindbad Submarines выразила соболезнования семьям

Компания Sindbad Submarines, которой принадлежал батискаф, выразила соболезнования семьям жертв и пострадавших российских туристов.

При проведении расследования инцидента мы будем придерживаться принципов прозрачности и выступим с заявлением о ходе следственных мероприятий, как только у нас появится подтвержденная информация Sindbad Submarines

Там добавили, что батискафы для подводных экскурсий соответствуют стандартам Американского бюро судоходства, и пообещали выяснить причины и обстоятельства трагедии.

