Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
02:33, 30 марта 2025Путешествия

«Видимость внутри уже была нулевой». Капитан затонувшего в Египте батискафа раскрыл подробности происшествия

Капитан затонувшего в Египте батискафа заявил, что покинул судно последним
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Norbert Probst / Globallookpress.com

Капитан батискафа «Синдбад», затонувшего в Египте 27 марта, заявил, что до конца оставался на борту и покинул его последним.

Я был последним, кто покинул батискаф, когда он затонул. К тому моменту видимость внутри него уже была нулевой

Капитан батискафа «Синдбад»

Как заявил адвокат капитана Хоссам Салем, его подзащитный несколько раз просил увеличить численность экипажа, а также обращался к руководству с просьбой провести техосмотр батискафа. Ни одна из его просьб не была удовлетворена, уточняет портал.

Батискаф «Синдбад», на борту которого находились 45 туристов, а также члены экипажа, затонул в Египте в четверг, 27 марта. Большинство людей спаслись, их госпитализировали, однако шести пассажирам, в том числе двоим детям, выжить не удалось.

Предварительной версией катастрофы называют человеческий фактор. Предполагается, что один из пилотов подводного аппарата не справился с управлением, что привело к столкновению с рифом. В результате произошла разгерметизация, и субмарина перевернулась.

Материалы по теме:
Батискаф с россиянами затонул у берегов Египта. Туристы оказались в западне и погибли в давке
Батискаф с россиянами затонул у берегов Египта.Туристы оказались в западне и погибли в давке
27 марта 2025
В Египте затонул батискаф с россиянами. Как выглядел борт, в котором людям приходилось бороться за жизнь? Фото
В Египте затонул батискаф с россиянами. Как выглядел борт, в котором людям приходилось бороться за жизнь? Фото
27 марта 2025

Начался процесс репатриации тел россиян

В Египте начался процесс репатриации тел россиян, ставших жертвами крушения батискафа. Об этом сообщило Генконсульство РФ.

В российском диппредставительстве уточнили, что данный процесс займет определенное время в соответствии с процедурами. Отмечается, что расходы несут страховые компании.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян заявил, что властям Египта предстоит разобраться в причинах крушения батискафа с российскими туристами в Хургаде. По его словам, в распоряжении организации нет достоверной информации, касающейся приобретения туристами этой экскурсии.

Двое пострадавших россиян остаются в больницах

Двое россиян, пострадавшие при крушении батискафа, остаются в больницах, отметили в Генконсульстве РФ 29 марта.

По состоянию на сегодняшнее утро в больницах остаются два человека, один из них — взрослый

Генконсульство России

Отмечается, что остальные пострадавшие уже покинули медицинские учреждения.

В затонувшем батискафе находились члены многодетной семьи Гордеевых из Выборга. Об этом сообщила администрация Выборгского района Ленинградской области. Уточняется, что среди жертв трагедии были мать и двое ее детей. Отец и один из сыновей были госпитализированы.

Материалы по теме:
За поисками пропавшего на пути к «Титанику» батискафа следил весь мир. Почему у людей внутри не было шансов спастись?
За поисками пропавшего на пути к «Титанику» батискафа следил весь мир.Почему у людей внутри не было шансов спастись?
24 июня 2023
Известный миллиардер отправился на дно к «Титанику» и пропал. Зачем богатейшие люди рискуют жизнью ради опасных увлечений
Известный миллиардер отправился на дно к «Титанику» и пропал.Зачем богатейшие люди рискуют жизнью ради опасных увлечений
21 июня 2023

Sindbad Submarines выразила соболезнования семьям

Компания Sindbad Submarines, которой принадлежал батискаф, выразила соболезнования семьям жертв и пострадавших российских туристов.

При проведении расследования инцидента мы будем придерживаться принципов прозрачности и выступим с заявлением о ходе следственных мероприятий, как только у нас появится подтвержденная информация

Sindbad Submarines

Там добавили, что батискафы для подводных экскурсий соответствуют стандартам Американского бюро судоходства, и пообещали выяснить причины и обстоятельства трагедии.

    Обсудить
    Последние новости

    «Видимость внутри уже была нулевой». Капитан затонувшего в Египте батискафа раскрыл подробности происшествия

    Названы способы использования чужих номеров СНИЛС мошенниками

    В Финляндии заявили о неспособности Трампа препятствовать России в достижении мира

    Вильфанд рассказал о приходе весны на всю территорию России

    В Финляндии обвинили Стубба в разжигании войны

    Принца Гарри обвинили в травле

    В Раде назвали подписание Зеленским сделки с США аферой

    ВСУ стянули к Гуево все ресурсы в попытке удержать позиции

    Владелец затонувшего в Египте батискафа выразил соболезнования семьям погибших россиян

    Основатель «Азова» заявил о стремлении российских войск измотать ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше