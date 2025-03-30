Замглавы МИД Украины Беца призвала привлечь к ответственности Россию

Заместитель главы МИД Украины Марьяна Беца призвала привлечь к ответственности Россию за действия на территории страны. Такое заявление она сделала в интервью британской газете The Sun.

По словам замглавы украинского внешнеполитического ведомства, Москва якобы «совершает преступления в промышленных масштабах».

«Ответственность должна определять преступление. Мы не можем жить в мире, где безнаказанность преобладает над верховенством закона, и именно поэтому Украина выступает за то, чтобы объединить наши усилия и укрепить наш международный механизм привлечения к ответственности», — сказала дипломат.

22 марта Следственный комитет (СК) России получил новые доказательства преступлений Вооруженных сил Украины (ВСУ) против мирных жителей на оккупированных территориях Курской области. В ведомство поступили обращения о минимум четырех случаях расправ украинских военных над мирными жителями в населенных пунктах Суджа, Заолешенка и Казачья Локня. Подчеркивается, что бойцы ВСУ стреляли в спину гражданским и сбрасывали боеприпасы на частные дома.