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09:35, 30 марта 2025Бывший СССР

Замглавы МИД Украины призвала привлечь к ответственности Россию

Замглавы МИД Украины Беца призвала привлечь к ответственности Россию
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: EvrenKalinbacak / Shutterstock / Fotodom  

Заместитель главы МИД Украины Марьяна Беца призвала привлечь к ответственности Россию за действия на территории страны. Такое заявление она сделала в интервью британской газете The Sun.

По словам замглавы украинского внешнеполитического ведомства, Москва якобы «совершает преступления в промышленных масштабах».

«Ответственность должна определять преступление. Мы не можем жить в мире, где безнаказанность преобладает над верховенством закона, и именно поэтому Украина выступает за то, чтобы объединить наши усилия и укрепить наш международный механизм привлечения к ответственности», — сказала дипломат.

22 марта Следственный комитет (СК) России получил новые доказательства преступлений Вооруженных сил Украины (ВСУ) против мирных жителей на оккупированных территориях Курской области. В ведомство поступили обращения о минимум четырех случаях расправ украинских военных над мирными жителями в населенных пунктах Суджа, Заолешенка и Казачья Локня. Подчеркивается, что бойцы ВСУ стреляли в спину гражданским и сбрасывали боеприпасы на частные дома.

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