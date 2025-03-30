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12:07, 30 марта 2025Бывший СССР

Замглавы МИД Украины раскрыла отношение Киева к территориальным компромиссам

Замглавы МИД Беца: Украина никогда не пойдет на территориальные компромиссы с РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Украина не пойдет на территориальные компромиссы с Россией. Об этом заявила замглавы МИД Украины Марьяна Беца в интервью The Sun.

«Важно отметить, что Украина никогда не примет территориальные компромиссы или несправедливый мир», — сказала дипломат.

Она указала, что украинцы не хотят «мира любой ценой». Это должен быть «всеобъемлющий, справедливый и прочный мир», пояснила Беца.

В том же интервью заместитель министра иностранных дел Украины призвала «привлечь к ответственности» Россию за действия на украинской территории. Беца сказала, что Москва якобы «совершает преступления в промышленных масштабах».

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