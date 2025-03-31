13-летнюю сестру находящегося на СВО россиянина нашли в бане без чувств

V1.ru: Под Волгоградом нашли без чувств 13-летнюю сестру бойца СВО

В станице Суводская Дубовского района под Волгоградом нашли в бане без чувств 13-летнюю сестру бойца, находящегося на специальной военной операции (СВО). Девочку спасти не удалось. Об этом стало известно региональному порталу V1.ru.

По сведениям российского издания, о трагедии с восьмиклассницей сообщили накануне. Сотрудники правоохранительных органов начали проводить проверку.

Знакомые школьницы рассказали, что она воспитывалась в благополучной семье и не жаловалась на здоровье.

«Девочка отлично училась в школе, активистка. И пела, и танцевала. Старший брат находится в зоне специальной военной операции на Украине, сестра замужем, есть маленький брат», — поделились жители волгоградской станицы.

До этого сообщалось, что в Хабаровском крае опекуну бойца СВО отказали в выплатах.