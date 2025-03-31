Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:01, 31 марта 2025Россия

13-летнюю сестру находящегося на СВО россиянина нашли в бане без чувств

V1.ru: Под Волгоградом нашли без чувств 13-летнюю сестру бойца СВО
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В станице Суводская Дубовского района под Волгоградом нашли в бане без чувств 13-летнюю сестру бойца, находящегося на специальной военной операции (СВО). Девочку спасти не удалось. Об этом стало известно региональному порталу V1.ru.

По сведениям российского издания, о трагедии с восьмиклассницей сообщили накануне. Сотрудники правоохранительных органов начали проводить проверку.

Знакомые школьницы рассказали, что она воспитывалась в благополучной семье и не жаловалась на здоровье.

«Девочка отлично училась в школе, активистка. И пела, и танцевала. Старший брат находится в зоне специальной военной операции на Украине, сестра замужем, есть маленький брат», — поделились жители волгоградской станицы.

До этого сообщалось, что в Хабаровском крае опекуну бойца СВО отказали в выплатах.

    Обсудить
    Последние новости

    В России появилась угроза возникновения мигрантских анклавов. К чему это может привести?

    Российский рабочий поссорился с коллегами и сжег их заживо

    Начинающим блогерам назвали способ быстро поднять охваты

    Песков прокомментировал заявление Трампа о злости на Путина

    Бойцам танковой бригады ВСУ дали срок за вторжение в Курскую область

    Песков рассказал о работе России и США над урегулированием на Украине

    В Кремле раскрыли подробности о перемирии в Черном море

    «Вопиющий случай вандализма». В двух российских регионах вандалы осквернили могилы военкора и бойцов СВО. Что об этом известно?

    ФАС проверит обоснованность роста цен на популярные в России макароны

    Последние секунды жизни прятавшегося в развалинах дома под Суджей бойца ВСУ сняли на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше