Аномальное половодье предрекли семи регионам России

ВНИИ ГОЧС: Уровни паводка на 1,5 метра выше нормы ожидаются в 7 регионах России

Уровни весеннего половодья на 1,5 метра выше нормы ожидаются в семи регионах азиатской части России. Аномальные явления предрекли во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС), пишет РИА Новости.

Речь идет о реках Карасук, Тартас, Тара в Новосибирской области, некоторых реках в Омской области, реке Чая в Томской области, верхнем течении Нижней Тунгуски в Иркутской области, бассейне реки Вилюй в Республике Саха (Якутия), Нижнем Амуре и реке Тумнин в Хабаровском крае, некоторых реках в Сахалинской области и реке Тигиль в Камчатском крае.

Ниже нормы опустится уровень воды в реках Тюменской области, в северо-восточной части Ямало-Ненецкого автономного округа, в реках Ока и Ия в Иркутской области, в малых реках в центре Якутии, а также в реке Амгунь Хабаровского края.

«На остальных реках азиатской части страны максимумы половодья ожидаются преимущественно близкими к норме», заключили во ВНИИ ГОЧС.

Ранее сейсмологи предупредили об угрозе цунами для некоторых регионов России. По словам экспертов, на Дальнем Востоке находятся зоны, где землетрясения способны вызвать цунами. При этом особую опасность представляет Курило-Камчатская дуга — зона с высокой сейсмической активностью.