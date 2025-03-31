Вероятность угрозы цунами в России оценили

Сейсмолог Татевосян: Цунами может угрожать зоне Тихоокеанского кольца

Цунами может представлять угрозу для некоторых регионов России. Об этом заявил сейсмолог Рубен Татевосян в разговоре с News.ru.

По словам эксперта, на Дальнем Востоке находятся зоны, где землетрясения способны вызвать цунами. При этом особую опасность, уточнил он, представляет Курило-Камчатская дуга — зона с высокой сейсмической активностью.

«В Азиатско-Тихоокеанском регионе и вообще в Тихоокеанском кольце, часть которого действительно имеет отношение к Российской Федерации, конечно же, цунами могут быть. Потенциальная угроза цунами связана с Курило-Камчатской дугой. Там были сейсмические события, которыми было вызвано в дальнейшем цунами», — поделился информацией сейсмолог. Татевосян добавил, что цунами в вышеуказанном регионе уже случались — например, после мощного шикотанского землетрясения и подземных толчков в Петропавловске-Камчатском.

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