Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:37, 31 марта 2025Экономика

Вероятность угрозы цунами в России оценили

Сейсмолог Татевосян: Цунами может угрожать зоне Тихоокеанского кольца
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Jorge Silva / Reuters

Цунами может представлять угрозу для некоторых регионов России. Об этом заявил сейсмолог Рубен Татевосян в разговоре с News.ru.

По словам эксперта, на Дальнем Востоке находятся зоны, где землетрясения способны вызвать цунами. При этом особую опасность, уточнил он, представляет Курило-Камчатская дуга — зона с высокой сейсмической активностью.

«В Азиатско-Тихоокеанском регионе и вообще в Тихоокеанском кольце, часть которого действительно имеет отношение к Российской Федерации, конечно же, цунами могут быть. Потенциальная угроза цунами связана с Курило-Камчатской дугой. Там были сейсмические события, которыми было вызвано в дальнейшем цунами», — поделился информацией сейсмолог. Татевосян добавил, что цунами в вышеуказанном регионе уже случались — например, после мощного шикотанского землетрясения и подземных толчков в Петропавловске-Камчатском.

Ранее в марте эксперты Российской национальной перестраховочной компании (РНПК) пришли к выводу, что в 2025 году общий ущерб от весеннего паводка в РФ составит до пяти миллиардов рублей.

    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил о «психологическом дедлайне» для России по прекращению огня на Украине. Чем грозит Москве срыв сделки?

    Бывшая жена Сергея Шнурова снялась в прозрачном платье без нижнего белья

    НХЛ обновила прогноз по дате рекорда Овечкина

    Названа профессия с высокими рисками для здоровья

    Азербайджан заявил об армянских дронах на границе

    Спасатели за пять дней не смогли найти тела россиян после схода лавины под Магаданом

    В российском городе двухлетняя девочка проглотила рекордное количество магнитов

    Вероятность угрозы цунами в России оценили

    Пушилин назвал срок начала работ по разминированию аэропорта Донецка

    Раскрыты новые данные о стрелке из Мурманска

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше