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11:47, 31 марта 2025Россия

Банк забрал страховую выплату у дочери не вернувшегося с СВО россиянина

Иванов: Банк забрал выплату у дочери не вернувшегося с СВО бойца из Новоуральска
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Один из российских банков забрал страховую выплату у дочери бойца из Новоуральска Свердловской области, не вернувшегося со специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщил депутат Максим Иванов в Telegram-канале.

Российский парламентарий пояснил, что о смерти военного стало известно в феврале 2024 года. Спустя 11 месяцев страховую выплату направили на счет его дочери, но, банк в тот же день вернул деньги обратно безо всяких причин.

«Родные обратились ко мне за содействием. Направил запрос в военную прокуратуру Центрального военного округа (ЦВО), где оперативно выяснили, что причина возврата средств в некорректных реквизитах, которые предоставили заявители», — разъяснил Иванов.

Депутат уточнил, что неточность устранили, страховая также вышла на связь и проинформировала родных участника СВО, что денежные средства перечислены на счет в банк.

Ранее Иванов рассказал, что бойца спецоперации из Свердловской области на два года оставили без денег из-за опечатки в одной букве.

ЖЗЛ
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