Бритни Спирс опубликовала фото в прозрачном нижнем белье

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс показала фото в откровенном нижнем белье. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя певица поделилась снимками, на которых она запечатлена на фоне камина. На ней красные стринги с низкой посадкой и черное боди. На размещенных кадрах видно, что верх изделия состоит из атласного бюстгальтера, а низ — из кружевного фартука.

Также можно заметить, что для своего образа знаменитость распустила волосы и уложила их в небрежные локоны. Кроме того, она подвела глаза черным карандашом и нанесла на губы красную помаду.

В декабре прошлого года сообщалось, что Бритни Спирс попыталась снять с себя стринги перед камерой.