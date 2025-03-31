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11:21, 31 марта 2025Ценности

Бритни Спирс опубликовала фото в прозрачном нижнем белье

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Бритни Спирс

Бритни Спирс. Фото: @britneyspears

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс показала фото в откровенном нижнем белье. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя певица поделилась снимками, на которых она запечатлена на фоне камина. На ней красные стринги с низкой посадкой и черное боди. На размещенных кадрах видно, что верх изделия состоит из атласного бюстгальтера, а низ — из кружевного фартука.

Также можно заметить, что для своего образа знаменитость распустила волосы и уложила их в небрежные локоны. Кроме того, она подвела глаза черным карандашом и нанесла на губы красную помаду.

В декабре прошлого года сообщалось, что Бритни Спирс попыталась снять с себя стринги перед камерой.

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