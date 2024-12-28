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10:11, 28 декабря 2024Ценности

Бритни Спирс попыталась снять стринги перед камерой

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @britneyspears

Американская певица Бритни Спирс попыталась снять с себя стринги на видео. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 42 миллиона подписчиков.

43-летняя исполнительница позировала на размещенных кадрах в полупрозрачном черном нижнем белье. Также она надела чокер и сапоги до колена на каблуках, накрасила губы красной помадой и обвела глаза черным карандашом.

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При этом звезда прошлась перед камерой, трогая руками тело и несколько раз приспустив трусы.

Ранее в декабре 43-летняя экс-участница группы Pussycat Dolls Эшли Робертс показала фото в оголяющем тело бикини.

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