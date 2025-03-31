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09:46, 31 марта 2025Ценности

Бывшая жена Сергея Шнурова снялась в прозрачном платье без нижнего белья

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @matilda.shnurova

Ресторатор и предпринимательница Матильда Шнурова снялась в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных снимках 38-летняя бизнесвумен позировала на фоне воды, скал и камней. На ней надето прозрачное платье-накидка оранжевого цвета. При этом на фото видно, что во время съемки бывшая жена музыканта Сергея Шнурова решила отказаться от нижнего белья.

Поклонники оценили фотосессию знаменитости в комментариях под постом. «Боже, как это красиво», «Богиня! Восхищаюсь», «Это прекрасно», «Фантастическая», «Волшебно», — высказывались они.

В сентябре прошлого года сообщалось, что Матильда Шнурова потеряла 122,6 миллиона рублей на ресторанном бизнесе.

Вот это да!
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