Бывшая жена Сергея Шнурова потеряла 122,6 миллиона рублей в бизнесе

Mash: Матильда Шнурова потеряла 122,6 миллиона рублей на ресторанном бизнесе

Ресторатор и предпринимательница Матильда Шнурова потеряла 122,6 миллиона рублей на ресторанном бизнесе. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Отмечается, что 38-летняя бизнесвумен с 15 августа ликвидирует компании, под которыми работали рестораны Cococo Bistro и Cococouture в Санкт-Петербурге. Еще в 2023 году Шнурова заявляла, что не видит возможности продолжать работу над данными проектами.

Сейчас бывшая жена певца Сергея Шнурова живет в США и проводит курсы упругих ягодиц в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.

В июле сообщалось, что российская модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова закрыла свой бренд косметики Body Atelier из-за убытков.