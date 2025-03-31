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09:18, 31 марта 2025Бывший СССР

Депутат Рады увидел стратегию лудомана в действиях Зеленского

Депутат Рады Дубинский: Зеленский похож на лудомана
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский похож на лудомана из-за своей политики в отношении США. Такое мнение выразил находящиеся в СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Дайте нам еще денег, и тогда мы отдадим те, что взяли у вас раньше — Зеленский похож на конченного лудомана (...) То есть, Зеленский предлагает Штатам войти с ним в долю на рулетке, чтобы он имел возможность отдать то, что уже проиграл», — написал парламентарий.

Дубинский также призвал США подписывать все соглашения с Зеленским только после выборов. «Для подписания любых обязующих документов от имени государства легитимность Зеленского не должна быть сомнительной», — подытожил нардеп.

Ранее Дубинский написал, что истинная цель Владимира Зеленского заключается обеспечении беспрепятственного захвата страны. По его словам, президент Украины продолжает оправдывать необходимость боевых действий, несмотря на тот факт, что Киев с большой вероятностью не будет принят в НАТО, а миротворцев стран Запада не будет в стране.

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