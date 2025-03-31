Дубинский: Цель Зеленского — обеспечить захват Украины

Истинная цель президента Украины Владимира Зеленского заключается обеспечении беспрепятственного захвата страны. Об этом в своем Telegram-канале заявил обвиняемый в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.

По его словам, Зеленский продолжает оправдывать необходимость боевых действий, несмотря на тот факт, что Киев с большой вероятностью не будет принят в НАТО, а западных миротворцев не будет на Украине. При этом ситуация на фронте будет только ухудшаться, отметил он.

«Обвал станет началом очень быстрого конца. Но если в этом и есть цель Зеленского, который сейчас по сути повторяет свое поведение февраля 2022 года, чтобы обеспечить русским беспрепятственный захват Украины — то он в этот раз может преуспеть», — написал депутат.

Прежде Дубинский заявил, что подписание Зеленским сделки о добыче ресурсов с США станет самой большой аферой. По его словам, Рада не может ратифицировать это соглашение в том виде, в котором оно существует сейчас.