Диджея выгнали из ресторана из-за футболки как у Брэда Питта

Диджея Эндрю Федик выгнали из ресторана из-за футболки как у Брэда Питта

Канадского диджея Эндрю Федик выгнали из ресторана из-за внешнего вида. Об этом рассказала в TikTok его возлюбленная, блогерша Мадлен Уайт.

По словам инфлюэнсерши с никнеймом madeleine_white, чей блог насчитывает 4,8 миллиона подписчиков, они с избранником решили посетить заведение во время прогулки в Майами. При этом Федик надел классические брюки со стрелками и белую футболку как у актера Брэда Питта с надписью «Нужны деньги на Porsche».

Известно, что данное изделие является отсылкой к известному изображению Брэда Питта в похожей футболке, которое стало мемом в сети.

«Нам только что отказали в бронировании столика на ужин из-за того, во что одет Эндрю, и я просто обязана вам это показать. Я не думаю, что они поняли посыл этой надписи. Они думают, что он на самом деле выпрашивает у людей деньги», — рассказала юзерша, рассмеявшись на камеру.

Блогерша также рассказала, что позже Федик вывернул футболку наизнанку и вошел в ресторан.

В июле в сети обругали свадебное платье гостьи фразой «вот это наглость». В размещенном видео жительница Англии Люси (фамилия неизвестна) предстала в облегающем красном платье с низкой талией и пышной юбкой.