Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:22, 31 марта 2025Ценности

Диджея выгнали из ресторана из-за футболки как у Брэда Питта

Диджея Эндрю Федик выгнали из ресторана из-за футболки как у Брэда Питта
Екатерина Ештокина

Кадр: @madeleine_white

Канадского диджея Эндрю Федик выгнали из ресторана из-за внешнего вида. Об этом рассказала в TikTok его возлюбленная, блогерша Мадлен Уайт.

По словам инфлюэнсерши с никнеймом madeleine_white, чей блог насчитывает 4,8 миллиона подписчиков, они с избранником решили посетить заведение во время прогулки в Майами. При этом Федик надел классические брюки со стрелками и белую футболку как у актера Брэда Питта с надписью «Нужны деньги на Porsche».

Известно, что данное изделие является отсылкой к известному изображению Брэда Питта в похожей футболке, которое стало мемом в сети.

«Нам только что отказали в бронировании столика на ужин из-за того, во что одет Эндрю, и я просто обязана вам это показать. Я не думаю, что они поняли посыл этой надписи. Они думают, что он на самом деле выпрашивает у людей деньги», — рассказала юзерша, рассмеявшись на камеру.

Блогерша также рассказала, что позже Федик вывернул футболку наизнанку и вошел в ресторан.

В июле в сети обругали свадебное платье гостьи фразой «вот это наглость». В размещенном видео жительница Англии Люси (фамилия неизвестна) предстала в облегающем красном платье с низкой талией и пышной юбкой.

    Обсудить
    Последние новости

    В Генштабе высказались о связи призыва россиян в армию с СВО

    Зарубивший пенсионеров-супругов в российской деревне получил пожизненный срок

    Обвинение запросило штраф на сотни миллионов и приговор в 13 лет для экс-замглавы Минцифры

    Глава «Роскосмоса» назвал первоочередные задачи

    В Казахстане решили ужесточить выдачу карт россиянам

    Обвиняемого в даче взятки бывшему замглавы Минцифры Паршину снова арестовали

    Москвичей предупредили об осадках

    Защита обжаловала арест основателя «Русагро» Вадима Мошковича

    ВС России уничтожили опорные пункты ВСУ роботизированными «Кротами»

    Мать стрелка из Мурманска рассказала о лечении сына в психбольнице

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше