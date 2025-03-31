Президент Республики Сербской Додик прибыл в Москву

Президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик прибыл в Москву. Политик опубликовал видео у стен Кремля в социальной сети X.

Додик начал свой визит в Россию с посещения Могилы Неизвестного Солдата. «Я снова буду здесь 9 мая по приглашению президента России Владимира Путина, чтобы отметить 80-ю годовщину Победы над фашизмом», — сказал он.

Ранее прокуратура Боснии и Герцеговины постановила арестовать президента Республики Сербской Милорада Додика и премьер-министра Радована Вишковича.

В феврале пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва осуждает преследование Додика и считает дело вокруг него политическим.