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23:25, 31 марта 2025Мир

Додик прибыл в Москву

Президент Республики Сербской Додик прибыл в Москву
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик прибыл в Москву. Политик опубликовал видео у стен Кремля в социальной сети X.

Додик начал свой визит в Россию с посещения Могилы Неизвестного Солдата. «Я снова буду здесь 9 мая по приглашению президента России Владимира Путина, чтобы отметить 80-ю годовщину Победы над фашизмом», — сказал он.

Ранее прокуратура Боснии и Герцеговины постановила арестовать президента Республики Сербской Милорада Додика и премьер-министра Радована Вишковича.

В феврале пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва осуждает преследование Додика и считает дело вокруг него политическим.

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