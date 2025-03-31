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11:39, 31 марта 2025Интернет и СМИ

Доктор Мясников дал совет немолодым россиянам

Врач Мясников призвал делать ЭКГ перед началом занятий спортом
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Врач и телеведущий Александр Мясников дал совет немолодым людям, которые хотят начать заниматься спортом. В своем Telegram-канале он заявил, что перед этим некоторым россиянам нужно пройти ряд обследований.

По его словам, немолодым мужчинам перед тем, как начать заниматься спортом, нужно собрать информацию о своем состоянии. «Оцениваем сердечные риски: холестерин, сахар, гипертония, вредные привычки. Если рисков нет, то делаем исходное ЭКГ и идем заниматься», — призвал Мясников.

В случае, если человек попадает в какую-либо из групп риска по заболеваниям сердца, то, согласно рекомендации доктора, нужно сделать обследование сердца с физической нагрузкой, а впоследствии коронарографию. Доктор уточнил, что в большинстве случаев людям с ишемической болезнью рекомендуется заниматься не спортом, а лечебной физкультурой и проходить реабилитационные программы

Ранее Мясников назвал мощнейший фактор, влияющий на развитие болезней сердца. Таковым он счел повышенный уровень сахара в крови.

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