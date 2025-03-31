В России заметили резкий рост обращений в связи с долгами по зарплате

РБК: Роструд в 2024 году столкнулся с ростом обращений из-за долгов по зарплате

В минувшем году территориальные органы Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) столкнулись с резким ростом количества обращений, связанных с долгами по заработной плате. Об этом со ссылкой на имеющийся в распоряжении редакции отчет ведомства, представленный на общественном совете, сообщает РБК.

Причинами возникновения проблем в ведомстве называют приостановку платежей за отгруженную компаниями продукцию, использование денежных ресурсов для обслуживания кредитов, которое взлетело в цене из-за роста ключевой ставки, и нехватку оборотных средств.

С имеющейся задолженностью связаны 18,4 тысячи обращений, что на 37,4 процента больше, чем годом ранее. Впрочем, в 2023 году их число упало на 60 процентов.

В Роструде подчеркнули, что в 2024 году его территориальным органам удалось добиться погашения долгов по зарплате на общую сумму около 500 миллионов рублей. Кроме того, проверки завершились подачей более 500 материалов для возбуждения уголовных дел в Генпрокуратуру и Следственный комитет. Чаще всего нарушения фиксировались в строительстве, обрабатывающих производствах, добыче полезных ископаемых и сельском хозяйстве.

