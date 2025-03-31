Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:23, 31 марта 2025Экономика

В России заметили резкий рост обращений в связи с долгами по зарплате

РБК: Роструд в 2024 году столкнулся с ростом обращений из-за долгов по зарплате
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В минувшем году территориальные органы Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) столкнулись с резким ростом количества обращений, связанных с долгами по заработной плате. Об этом со ссылкой на имеющийся в распоряжении редакции отчет ведомства, представленный на общественном совете, сообщает РБК.

Причинами возникновения проблем в ведомстве называют приостановку платежей за отгруженную компаниями продукцию, использование денежных ресурсов для обслуживания кредитов, которое взлетело в цене из-за роста ключевой ставки, и нехватку оборотных средств.

С имеющейся задолженностью связаны 18,4 тысячи обращений, что на 37,4 процента больше, чем годом ранее. Впрочем, в 2023 году их число упало на 60 процентов.

В Роструде подчеркнули, что в 2024 году его территориальным органам удалось добиться погашения долгов по зарплате на общую сумму около 500 миллионов рублей. Кроме того, проверки завершились подачей более 500 материалов для возбуждения уголовных дел в Генпрокуратуру и Следственный комитет. Чаще всего нарушения фиксировались в строительстве, обрабатывающих производствах, добыче полезных ископаемых и сельском хозяйстве.

    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил о «психологическом дедлайне» для России по прекращению огня на Украине. Чем грозит Москве срыв сделки?

    Бывшая жена Сергея Шнурова снялась в прозрачном платье без нижнего белья

    НХЛ обновила прогноз по дате рекорда Овечкина

    Названа профессия с высокими рисками для здоровья

    Азербайджан заявил об армянских дронах на границе

    Спасатели за пять дней не смогли найти тела россиян после схода лавины под Магаданом

    В российском городе двухлетняя девочка проглотила рекордное количество магнитов

    Вероятность угрозы цунами в России оценили

    Пушилин назвал срок начала работ по разминированию аэропорта Донецка

    Раскрыты новые данные о стрелке из Мурманска

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше