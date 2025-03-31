Российская пенсионерка отдала миллионы мошенникам и отказалась этому верить

Екатеринбурженка, потеряв миллионы, отказалась признать себя жертвой аферистов

70-летняя жительница Екатеринбурга добровольно отдала мошенникам 4 миллиона рублей и отказалась поверить в то, что ее обманули. О ситуации пишет портал E1.RU со ссылкой на местное управление МВД.

Аферисты связались с пенсионеркой по телефону. Под видом силовиков они убедили пожилую женщину помочь «следствию» в поимке преступников. С этой целью россиянку проинструктировали обналичить сбережения и передать их органам через курьера. Поддавшись уговорам, екатеринбурженка отправилась на встречу с посыльным и, услышав кодовое слово «Рим», вручила ему 4 миллиона рублей наличными.

Вскоре в ситуацию вмешалась полиция, было возбуждено уголовное дело. Правоохранителям удалось задержать курьера: он рассказал, что был завербован через популярный мессенджер, а полученные от жертв деньги делил с кураторами. Несмотря на чистосердечное признание, пострадавшая отказалась верить в то, что ее обманули, и утверждает, что продолжает участвовать в секретной операции. Изъятые деньги, по информации портала, все еще лежат в сейфе следователя, дожидаясь прозрения пенсионерки.

Ранее на уловку мошенников попалась жительница Раменского. Последовав команде махинаторов, она заключила якобы фиктивную сделку по продаже и потеряла квартиру. Полицейским также удалось задержать курьера, его заключили под стражу.