ЕС предупредили о невозможности помочь Украине

Сийярто: ЕС не сможет помочь Украине оружием из-за нехватки средств

Европейский союз (ЕС) не сможет помочь Украине оружием, поскольку Брюсселю для этого нужна «несуществующая сумма денег». Об этом в интервью РИА Новости заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, ЕС хотел бы, помимо финансирования армии Украины, профинансировать функционирование Украины как государства, перевооружение Европы, повышение ее обороноспособности, а также «заталкивание» Украины в ЕС. При этом одни страны ЕС «оказывают огромное давление» на другие с целью одобрения этих действий.

«Эти пять пунктов стоят адски дорого, один другого больше. И я не вполне уверен, что Европа в ее нынешнем виде сможет профинансировать хотя бы один из пяти», — сказал министр, добавив, что Венгрия придерживается реалистической позиции.

Ранее Сийярто назвал провокацией заявления ЕС об угрозе со стороны России. Дипломат также назвал это «поразительной и необоснованной истерией, в которой отсутствуют все признаки здравого смысла».

