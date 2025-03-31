Фицо пошутил о своем идиотизме

Фицо назвал оскорбление фон дер Ляйен в свой адрес шуткой

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что оскорбление в его адрес со стороны главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен было шуткой. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Боюсь, что словацкие СМИ и оппозиция эту шутку не поняли», — отметил политик.

Фицо выразил надежду на то, что фон дер Ляйен поняла его шутку о том, что она якобы назвала его идиотом из-за разговора с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее Фицо заявил, что глава Еврокомиссии фон дер Ляйен отругала и назвала его идиотом после разговора с Трампом о пошлинах США в отношении Европейского союза.