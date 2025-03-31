Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:15, 31 марта 2025Мир

Фицо пошутил о своем идиотизме

Фицо назвал оскорбление фон дер Ляйен в свой адрес шуткой
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что оскорбление в его адрес со стороны главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен было шуткой. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Боюсь, что словацкие СМИ и оппозиция эту шутку не поняли», — отметил политик.

Фицо выразил надежду на то, что фон дер Ляйен поняла его шутку о том, что она якобы назвала его идиотом из-за разговора с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее Фицо заявил, что глава Еврокомиссии фон дер Ляйен отругала и назвала его идиотом после разговора с Трампом о пошлинах США в отношении Европейского союза.

    Обсудить
    Последние новости

    Весенний призыв в России станет самым масштабным за 14 лет

    На Западе назвали главного соперника Зеленского

    Мужчина ухаживал за могилой бабушки и случайно устроил разрушительный лесной пожар

    Медведев порассуждал о вступлении Российской армии в Париж на фоне приговора Ле Пен

    Эрнст высказался о сожалениях из-за ухода Малахова с Первого канала

    Бородина похвасталась украшением почти за миллион рублей

    Дату выхода GTA VI сохранили в секрете

    Пойманному после 12 лет розыска бывшему чиновнику Минсельхоза удвоили объем обвинения

    Некоторые банки в России снизили ставки по вкладам

    Стали известны планы Ефремова после освобождения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше