ФСБ уличила россиянина в публичных призывах к насилию над чиновниками и силовиками

Житель Калужской области призывал к насилию над чиновниками и сотрудниками ФСБ

Сотрудники ФСБ выявили в интернете публикации жителя Калужской области с призывами к насилию над чиновниками и силовиками. Об этом РИА Новости сообщили в региональном управлении ФСБ.

Россиянин, являющийся сторонником антироссийской идеологии, выкладывал посты с призывами к насилию над представителями власти и руководства ФСБ на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма»). Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

28 марта сообщалось, что Росгвардия, МВД и ФСБ задержали 38-летнего подозреваемого в оправдании терроризма в Магадане.