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12:40, 31 марта 2025Силовые структуры

ФСБ уличила россиянина в публичных призывах к насилию над чиновниками и силовиками

Житель Калужской области призывал к насилию над чиновниками и сотрудниками ФСБ
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Сотрудники ФСБ выявили в интернете публикации жителя Калужской области с призывами к насилию над чиновниками и силовиками. Об этом РИА Новости сообщили в региональном управлении ФСБ.

Россиянин, являющийся сторонником антироссийской идеологии, выкладывал посты с призывами к насилию над представителями власти и руководства ФСБ на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма»). Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

28 марта сообщалось, что Росгвардия, МВД и ФСБ задержали 38-летнего подозреваемого в оправдании терроризма в Магадане.

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