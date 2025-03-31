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23:47, 31 марта 2025Мир

Госдепартамент США ответил на предложение Путина о временном управлении на Украине

Госдепартамент: США выступают против введения на Украине временного управления
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Тэмми Брюс

Тэмми Брюс. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Администрация США выступает против введения на Украине временного управления. Об этом заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс, сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

По ее словам, Вашингтон видит мирное урегулирование на Украине путем достижения полного прекращения огня и переговоров Москвы и Киева. «Украина (...) является конституционной демократией. Управление на Украине определяется ее конституцией и украинским народом», — подчеркнула она.

Брюс добавила, что Соединенные Штаты намерены продолжать работу, чтобы усадить Россию и Украину за стол переговоров.

Ранее президент России Владимир Путин предложил обсудить введение временного управления на Украине под эгидой ООН и ряда стран. Временное управление позволило бы, по его словам, привести к власти дееспособное правительство.

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