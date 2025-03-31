Хинштейн рассказал о перегруженном в Курской области детском доме-интернате

Врио губернатора Хинштейн заявил о перегруженном интернате в Железногорске

Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил о перегруженном детском доме-интернате «Надежда» в городе Железногорск. Свой рассказ о проблеме в социальном учреждении он опубликовал в Telegram-канале.

Он пояснил, что некоторое время назад в соцсетях начал получать сообщения о сложившейся ситуации в интернате. Хинштейн направил врио министра социального обеспечения, материнства и детства Курской области Татьяну Сукновалову и советника губернатора по правам лиц с ограниченными возможностями здоровья Анну Гладилину на место.

«Сейчас там размещены ребята из приграничного района. Считаю, что вопрос этот подниматься ни в каком виде не должен — мы обязаны всячески помогать людям, которые оказались в крайне сложной ситуации, особенно если это дети с ограниченными возможностями здоровья! Прошу всех относиться к этому с пониманием», — подчеркнул политик.

Кроме того, от родителей подопечных интерната Хинштейн выяснил, что в учреждении были зафиксированы случаи жестокого обращения с детьми. Также в интернате нуждаются в автобусе.

Врио курского главы дал своим подчиненным задание разобраться в проблемах и доложить ему о результатах.

Ранее сообщалось, что в Вологодской области сотрудница детского дома-интерната выложила фото с конфетой в виде фаллоса в соцсети и поплатилась — ей объявили выговор.