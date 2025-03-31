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18:24, 31 марта 2025Силовые структуры

Из трех якутских охотников после совместного отдыха выжил лишь один

В Якутии полиция выясняет обстоятельства гибели двух охотников на привале
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Globallookpress.com

В Якутии полиция выясняет обстоятельства загадочного ЧП на базе отдыха в Горбулах в 40 километрах от села Иенгра, в результате которого два охотника не выжили. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, 26 марта три охотника устроили привал на базе. У мужчин было четыре бутылки водки, распив которые они принялись обсуждать рыбалку и добычу. По словам единственного выжившего, ничто не предвещало беды. Сквозь сон свидетель слышал, как двое его приятелей со смехом что-то обсуждали, а потом раздался выстрел.

Вернулся только один, он позвонил родственнице и сообщил, что лишил человека жизни, после чего раздался второй выстрел. Когда свидетель подошел к месту ЧП, то обнаружил своих друзей с пулевыми ранениями и без признаков жизни. Он позвонил дочери и попросил вызвать полицию. Что могло послужить причиной трагедии, выживший охотник объяснить не смог.

Ранее сообщалось, что в Магадане охотник принял другого мужчину за медведя и выстрелил в него.

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