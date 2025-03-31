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02:01, 31 марта 2025Наука и техника

Известное растение оказалось средством против ожирения

Scientific Reports: Экстракты из частей кешью замедляют рост жировых клеток
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Экстракты из частей плодов кешью, которые обычно выбрасываются при промышленной переработке орехов, замедляют рост жировых клеток и накопление жира. К такому выводу пришли ученые из Университета Цукубы в Японии. Исследование опубликовано в Scientific Reports.

В ходе эксперимента использовались экстракты из ядра ореха, высушенного яблока кешью и его твердой оболочки. Эти вещества применяли к клеткам, способным превращаться в адипоциты — зрелые жировые клетки. Оказалось, что экстракт из оболочки кешью особенно эффективно тормозит образование жировых клеток, подавляя работу транскрипционных факторов --белков, включающих гены, отвечающие за жировое преобразование.

Экстракт из яблока кешью также повлиял на эти факторы, но слабее: он снижал накопление жира в уже сформированных клетках, не мешая их появлению. А экстракт из ореха, напротив, не влиял на образование клеток, но усиливал выработку адипонектина — белка, который помогает организму эффективнее использовать инсулин, сжигать жир и снижать воспаление.

Авторы исследования подчеркивают, что разные части растения кешью действуют по-разному, но в комплексе дают потенциал для создания натуральных средств против ожирения. В будущем планируется выделить из этих отходов активные вещества и изучить их влияние на метаболическое здоровье.

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