В Венгрии объяснили нежелание судиться с Киевом

Сийярто: Венгрия не подает в суд на Киев из-за предвзятости судов

Венгрия считает бессмысленным подавать в суд на Киев из-за ущемления прав закарпатских венгров. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто, его цитирует РИА Новости.

Он указал, что большинство международных судов политически предвзяты. «Они не могут провести границу между правами национальных меньшинств и геополитикой», — отметил Сийярто.

Ранее венгерский министр заявил, что Украина и Евросоюз лгут, когда говорят, что все проблемы закарпатских венгров уже решены и они обладают равными правами с другими гражданами. Он подчеркнул, что пока Киев не восстановит права этого национального меньшинства в полном объеме, включая образование на родном языке, Будапешт не позволит ему завершить интеграцию в объединение.