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14:02, 31 марта 2025Мир

Кремль прокомментировал слова Трампа о разговоре с Путиным

Песков: президент США Трамп прямо не говорил, что зол на Путина
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп прямо не говорил, что зол на своего российского коллегу Владимира Путина из-за его высказываний об Украине. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

«Часть упомянутых вами высказываний была дана в пересказе. Это не были закавыченные цитаты», — сказал офииальный представитель Кремля.

Ранее стало известно, что Трамп планирует разговор с Путиным.

Разговор Путина и Трампа по телефону состоялся 18 марта. Он продлился два с половиной часа. В ходе беседы главы государств обсуждали условия прекращения огня на Украине, а также вопросы двусторонних отношений стран.

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