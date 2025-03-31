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09:52, 31 марта 2025Мир

Лидер Ирана пообещал жесткий ответ Трампу

Верховный лидер Хаменеи: США получат жесткий ответ, если поднимут мятеж в Иране
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Office of the Iranian Supreme Leader / WANA / Reuters

США не смогут атаковать Иран извне, но они получат жесткий ответ, если попробуют устроить мятеж в стране. Об этом заявил верховный лидер исламской республики Али Хаменеи, передает телеканал IRIB.

«Они угрожают сделать что-то плохое, но мы не думаем, это даже маловероятно, что они совершат зло извне. Но даже если они это сделают, наш ответ будет жестким», — указал глава государства.

Кроме того, Хаменеи подчеркнул, что иранский народ не примет подобные действия Соединенных Штатов и даст единый ответ на внешний вызов.

31 марта газета The Times of Israel сообщала, что ракеты по всему Ирану приведены к готовности для запуска в случае эскалации со стороны США. Как отмечает издание, значительное количество готовых к запуску ракет размещено в подземных сооружениях, способных выдерживать авиаудары.

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