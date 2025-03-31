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13:10, 31 марта 2025Россия

Минобороны России рассказало о боях с «Азовом» в ДНР

Минобороны РФ: ВС России нанесли поражение бригаде спецназа «Азов» ВСУ в ДНР
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Российские войска нанесли поражение бригаде спецназа «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР). О боях с этим подразделением журналистам рассказали в Минобороны России.

Как сообщили в оборонном ведомстве, в боях с «Азовом» участвовала группировка войск «Юг». На этом направлении боевых действий ВСУ потеряли до 275 военнослужащих.

Ранее, 26 марта, Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор 23 участникам нацбатальона «Азов».

Осужденным назначено наказание на сроки от 13 до 23 лет лишения свободы в колонии строгого режима. 12 подсудимых выслушали приговор в зале суда, 11 «азовцев» были осуждены заочно.

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