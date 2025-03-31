Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
10:32, 31 марта 2025Из жизни

Мужчина случайно нашел человеческий череп во время рыбалки

В США рыболов нашел в грязи человеческий череп и другие останки
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Кадр: fox13now

В городе Вест-Вэлли-Сити, США, рыболов случайно наткнулся на неопознанные человеческие останки. Об этом сообщает Fox 13.

Филипп Морфин ловил рыбу в канале, когда заметил что-то странное в нескольких метрах от берега. Он подумал, что нашел череп какого-то животного. Морфин вытащил его из грязи с помощью удочки и увидел человеческие глазницы и зубы.

Материалы по теме:
Мэри, которая ушла Муж утверждал, что жена бросила его и исчезла. 54 года спустя ее тело нашли в его дворе
Мэри, которая ушлаМуж утверждал, что жена бросила его и исчезла. 54 года спустя ее тело нашли в его дворе
11 марта 2019
Исчезнувшая Примерная жена сбежала из семьи к полицейскому и пропала. Спустя 52 года ее труп нашли в его подвале
ИсчезнувшаяПримерная жена сбежала из семьи к полицейскому и пропала. Спустя 52 года ее труп нашли в его подвале
21 мая 2020

Мужчина тут же вызвал полицейских. Те подтвердили, что череп принадлежит человеку, а также нашли две бедренные кости и кость поменьше — предположительно, из руки. Все останки были переданы судмедэкспертам. Они должны выяснить, кому принадлежат таинственные останки. Шериф заявил, что в городе нет нераскрытых дел об убийствах.

Ранее сообщалось, что в США у дома 74-летнего волынщика Генри Франца-младшего нашли останки его сына, сбежавшего из семьи четыре года назад. Предполагается, что мужчина вернулся, но решил не показываться на глаза отцу и тайно жил рядом.

    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил о «психологическом дедлайне» для России по прекращению огня на Украине. Чем грозит Москве срыв сделки?

    На Украине назвали последствия возможного соглашения Киева с Путиным

    Американца с русскими корнями признали лучшим фигуристом года

    Ким Кардашьян снялась в оголяющем грудь бикини

    Убитого ВСУ жителя Суджи нашли в частном доме

    В ЕС начали готовить месть Трампу

    Москвичи взяли штурмом офис компании «Самолет» из-за не сданных с 2024 года квартир

    Попытавшаяся сжечь бывшего возлюбленного с машиной россиянка попала на видео

    Маск назвал сроки вживления первого зрительного импланта

    Трамп и Стармер договорились давить на Путина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше