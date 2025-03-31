Мужчина случайно нашел человеческий череп во время рыбалки

В США рыболов нашел в грязи человеческий череп и другие останки

В городе Вест-Вэлли-Сити, США, рыболов случайно наткнулся на неопознанные человеческие останки. Об этом сообщает Fox 13.

Филипп Морфин ловил рыбу в канале, когда заметил что-то странное в нескольких метрах от берега. Он подумал, что нашел череп какого-то животного. Морфин вытащил его из грязи с помощью удочки и увидел человеческие глазницы и зубы.

Мужчина тут же вызвал полицейских. Те подтвердили, что череп принадлежит человеку, а также нашли две бедренные кости и кость поменьше — предположительно, из руки. Все останки были переданы судмедэкспертам. Они должны выяснить, кому принадлежат таинственные останки. Шериф заявил, что в городе нет нераскрытых дел об убийствах.

Ранее сообщалось, что в США у дома 74-летнего волынщика Генри Франца-младшего нашли останки его сына, сбежавшего из семьи четыре года назад. Предполагается, что мужчина вернулся, но решил не показываться на глаза отцу и тайно жил рядом.

