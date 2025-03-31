Мужчина ухаживал за могилой бабушки и случайно устроил разрушительный лесной пожар

В Южной Корее мужчина сжег ветки возле могилы и устроил масштабный лесной пожар

В Южной Корее задержали мужчину, который случайно устроил лесной пожар, унесший жизни 30 человек. Об этом пишет The Guardian.

Мужчина, чье имя не называется, ухаживал за могилами бабушки и дедушки в конце марта. По словам дочери, он пытался сжечь свисающие на могилы ветки с помощью зажигалки. Пламя, подхваченное ветром, перекинулось на траву и кусты. Сильные ветры и засушливые условия способствовали быстрому распространению огня.

В результате было уничтожено 48 тысяч гектаров, жертвами пожара стали 30 человек, 117 домов были целиком разрушены. Сильнее всего пострадали города Андон и Ульсан, а также уезды Ыйсон и Санчон. Пламя уничтожило несколько исторических объектов, включая древний храм Гунса, построенный в седьмом веке. Официальные лица уже назвали пожар самым масштабным и разрушительным за всю историю страны.

Мужчину задержали и попросили не покидать город до завершения осмотра места происшествия, где начался пожар. Его планируется вызвать на допрос в течение месяца.

Ранее сообщалось, что некоторые голливудские актеры подозревают, что лесные пожары в Лос-Анджелесе устроены поджигателями. По их мнению, злоумышленниками движет ненависть к богатству голливудской элиты.