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08:41, 31 марта 2025Бывший СССР

На украинском танке заметили новый тактический знак

Российские военные обнаружили на трофейном танке ВСУ новый тактический знак
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Кадр: Telegram-канал «Военный Осведомитель»

Российские военные обнаружили на трофейном танке Вооруженных сил Украины (ВСУ) новый тактический знак. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».

На бронемашине Т-80У трафаретом нарисованы три направленные вверх стрелки в белом квадрате. Уточняется, что танк ранее принадлежал 5-й отдельной штурмовой бригаде ВСУ.

Предположительно, этот же знак ранее выл замечен на бронетехнике 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ. В этом случае, отмечает канал, речь может идти о едином символе для нескольких подразделений, действующих на одном направлении.

20 марта сообщалось, что бойцы Российской армии в Курской области захватили танк Leopard 2A6 ВСУ. На нем виден украинский тактический знак в виде треугольника — такие используют подразделения ВСУ, вторгшиеся в российский регион.

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