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09:45, 31 марта 2025Наука и техника

Названа профессия с высокими рисками для здоровья

JTH: Дальнобойщики сталкиваются с высокими рисками для здоровья
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Дальнобойщики сталкиваются с целым спектром серьезных рисков для здоровья, вызванных условиями их труда. Новое исследование показало, что из-за высокой изоляции, стресса, плохого сна и отсутствия доступа к медицинской помощи водители грузовиков уязвимы ко множественным хроническим заболеваниям. Работа опубликована в Journal of Transport & Health (JTH).

Профессор медицинской антропологии Меррилл Сингер предложил рассматривать здоровье дальнобойщиков через концепцию синдемий — ситуаций, когда заболевания усиливают друг друга на фоне неблагоприятных условий жизни и труда. По его данным, 80 процентов водителей страдают как минимум от одного серьезного заболевания, включая гипертонию, диабет, сердечно-сосудистые нарушения и ожирение.

Причины — малоподвижный образ жизни, нерегулярный график, недостаток сна и питание на ходу. У многих водителей выявлены повышенный уровень кортизола, апноэ, тревожные расстройства и вредные привычки, включая курение и злоупотребление алкоголем.

Пандемия COVID-19 лишь усугубила ситуацию: в транспортной сфере зафиксирован один из самых высоких уровней избыточной смертности.

Автор исследования призывает к комплексным государственным мерам: улучшению инфраструктуры, доступу к медпомощи и программам поддержки водителей.

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