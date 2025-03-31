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12:33, 31 марта 2025Забота о себеЭксклюзив

Названы три чаще всего приводящие россиян на операционный стол болезни сердца

Хирург Ярахмедов назвал гипертонию и курение факторами риска стенокардии
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Медицинский холдинг «СМ-Клиника» выяснил, какие болезни сердца чаще всего приводили россиян на операционный стол в 2024 году. Их холдинг назвал «Ленте.ру».

По словам сердечно-сосудистого хирурга, флеболога «СМ-Клиники» Тахира Ярахмедова, чаще всего в 2024 году россияне оказывались на операционном столе из-за таких сердечно-сосудистых патологий, как стенокардия, атеросклероз и хроническая ишемическая болезнь сердца. «При наличии показаний своевременно выполненная операция позволяет избежать опасных осложнений и значительно продлить жизнь», — отметил Ярахмедов.

Основными факторами риска этих заболеваний доктор назвал повышенный уровень плохого холестерина, длительную гипертонию, курение, плохо скомпенсированный сахарный диабет, малоподвижный образ жизни, хронический стресс, злоупотребление алкоголем и возраст.

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При этом, согласно данным статистики, число операций на сердце неуклонно растет. Так, в 2023 году в клиниках холдинга «СМ-Клиника» было проведено 1870 операций по направлению «сердечно-сосудистая хирургия». В 2024 году их число уже составило 2164, то есть на 16 процентов больше. Подтверждает негативную тенденцию и министр здравоохранения России Михаил Мурашко. По его словам, за пять лет число операций на сердце выросло на 32 процента.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников назвал мощнейший фактор развития болезней сердца. По его словам, Повышенный сахар увеличивает риск сердечно-сосудистых патологий на 25 процентов.

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