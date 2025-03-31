Обвиняемая в расправе над мэром Самары объяснила преступление влиянием неправильных людей

Обвиняемая в убийстве экс-мэра Самары Тархова заявила, что не хотела его убивать

Обвиняемая в расправе над бывшим мэром Самары Виктором Тарховым и его супругой заявила, что не хотела совершать это преступление. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, Екатерина Тархова заявила в суде, что «попала под влияние неправильных людей» и не хотела совершить расправу над своим дедушкой и его женой.

Проводимые по делу судебные экспертизы не завершены, суд продлил срок содержания под стражей. Женщина будет находиться в СИЗО до 2 июня. На заседании обвиняемая расплакалась и просила отправить ее под домашний арест из-за проблем с сердцем.

О расправе над Тарховым и его супругой стало известно 5 февраля. Тогда же сотрудники силовых структур задержали их внучку — предположительно, она расправилась с родственниками из-за 145 миллионов рублей. Женщина уже дала признательные показания.