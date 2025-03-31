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13:53, 31 марта 2025Мир

Одна страна НАТО нарастила военную подготовку из-за политики Трампа

CNN: Германия резко нарастила военную подготовку из-за политики Трампа
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Германия резко нарастила военную подготовку из-за политики президента США Дональда Трампа. Соответствующие кадры публикует телеканал CNN.

«Это переломный момент в Европе, потому что Германия отставала — особенно среди крупных стран — в вопросах обороны», — приводит телеканал слова аналитика Петра Бураса.

Уточняется, что это стало возможно из-за политики лидера Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца, который, скорее всего, станет новым канцлером ФРГ. В результате его инициативы бундестаг отменил «долговой тормоз» — конституционный запрет, ограничивавший внешние заимствования на развитие оборонной промышленности.

Ранее журнал Politico сообщал, что Мерц утратил рычаги влияния на Социал-демократическую партию Германии (СДПГ), с представителями которой он планирует сформировать коалиционное правительство. В материале отмечается, что СДПГ, получившая желаемое, может отказаться от уступок блоку Мерца в миграционной политике и вопросе раздутых социальных расходов. На этом фоне будущему канцлеру придется отходить от предвыборных обещаний.

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