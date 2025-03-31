OnlyFans заблокировали в одной стране СНГ

Популярную платформу по продаже откровенного контента OnlyFans заблокировали в одной стране СНГ — Казахстане. Об этом сообщает портал «Ак Жайык».

«Сайт OnlyFans официально заблокирован в Казахстане», — говорится в сообщении. Причиной, как указало издание, стало распространение на ресурсе порнографического контента.

Согласно данным Telegram-канала Banned in Kazakhstan, на который ссылается портал, доступ к ресурсу ограничили интернет-провайдеры «Казахтелеком» и KCell, а также оператор сотовой связи Kcell.

Ранее сообщалось, что в Турции заблокировали сервис для обмена сообщениями Discord. Решение об ограничении доступа к нему объяснили тем, что у властей страны имеется достаточно доказательств того, что мессенджер нарушает местное законодательство.