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16:41, 31 марта 2025Путешествия

Пассажир самолета занялся мастурбацией на глазах попутчицы и пошел под суд

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Unsplash

Пассажир самолета авиакомпании Swiss International Air Lines занялся мастурбацией на глазах попутчицы и пошел под суд. Об этом сообщил портал Blick.

24 марта 33-летний немец летел в Дрезден, Германия, из швейцарского Цюриха. В середине 75-минутного полета мужчина засунул руку под брюки и начал ублажать себя, из-за чего сидевшая рядом с ним женщина попросила бортпроводников пересадить ее.

Отмечается, что экипажу пришлось сделать нарушителю несколько настойчивых замечаний, прежде чем он прекратил неподобающие действия. После посадки его арестовали.

Немцу предъявили обвинения в нарушении общественного порядка. Он признался в содеянном, однако заявил, что вину не осознает, поскольку он «не обнажал гениталии».

Ранее пассажиры Binter Canarias устроили пьяный дебош по пути на мальчишник на Канарские острова. Нарушителей вывели из самолета под аплодисменты попутчиков.

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