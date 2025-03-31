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07:55, 31 марта 2025Силовые структуры

Полиция заинтересовалась сообщениями о загоравшей голой на балконе девушке

Полиция Красноярска проверит сообщения о загоравшей голой на балконе девушке
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Правоохранители проверят распространившуюся в соцсетях информацию о жительнице Красноярска, загоравшей голой на балконе. Об этом сообщили в краевом главке МВД, передает РИА Новости.

«Полиция инициативно зарегистрировала материал. Проводится проверка», — рассказали в пресс-службе.

Фотографии обнаженной девушки появились в соцсетях, ее поведение вызвало возмущение у очевидцев и соседей.

Ранее российская туристка сняла на видео загорающую топлес на пляже соседку, осудив ее. Ролик вызвал бурное обсуждение в сети.

Вот это да!
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