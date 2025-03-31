Полиция заинтересовалась сообщениями о загоравшей голой на балконе девушке

Полиция Красноярска проверит сообщения о загоравшей голой на балконе девушке

Правоохранители проверят распространившуюся в соцсетях информацию о жительнице Красноярска, загоравшей голой на балконе. Об этом сообщили в краевом главке МВД, передает РИА Новости.

«Полиция инициативно зарегистрировала материал. Проводится проверка», — рассказали в пресс-службе.

Фотографии обнаженной девушки появились в соцсетях, ее поведение вызвало возмущение у очевидцев и соседей.

Ранее российская туристка сняла на видео загорающую топлес на пляже соседку, осудив ее. Ролик вызвал бурное обсуждение в сети.