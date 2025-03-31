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10:45, 31 марта 2025Силовые структуры

Попытавшаяся сжечь бывшего возлюбленного с машиной россиянка попала на видео

В Новосибирске женщина попыталась сжечь бывшего возлюбленного вместе с машиной
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Новосибирске 37-летняя женщина попыталась сжечь бывшего возлюбленного вместе с машиной. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia, предоставив видео инцидента.

На кадрах женщина подходит к авто, обливает его легковоспламеняющейся жидкостью и поджигает.

По данным канала, подозреваемая поссорилась с владельцем авто. Он успел выскочить из Mercedes. Женщину задержали, против нее возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что в Омской области суд арестовал 30-летнего местного жителя за планы подорвать или отравить бывших одноклассников и учителя, а также коллег.

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